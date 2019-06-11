شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة كويتية: 218 سيدة خلعن أزواجهن بالكويت في 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إحصائية كويتية أن 218 سيدة خلعن أزواجهن في 3 أشهر، وبحسب صحيفة القبس الكويتية، أصدرت إدارة الإحصاء والبحوث في وزارة العدل إحصائية كشفت أن عدد حالات الزواج في الربع الأول من العام الحالي 3432 حالة، في حين بلغت حالات الطلاق في الفترة نفسها 1952حالة.

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وذكرت الإحصائية، أن حالات الخلع فى الكويت بلغت 218 حالة مقابل 1023 حالة طلاق رجعي وبائن، في وقت بلغت حالات الطلاق بحكم محكمة 361 حالة، إضافة إلى 350 حالة طلاق بشهادة الشهود.

وأوضحت الإحصائية أن عدد حالات الزواج من خارج الكويت بلغ 61 حالة، في حين بلغ عدد حالات الفحص الطبي قبل الزواج 2692، منها 9 حالات غير آمنة.