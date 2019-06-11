شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأردنية تدين الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة ضد المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الثلاثاء، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك وآخرها اقتحام الحرم من قبل وزير الزراعة الإسرائيلي وعدد من المستوطنين صباح اليوم. وحذّر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سفيان القضاة - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية - من عواقب هذه التصرفات الاستفزازية التي تشكل خرقا للقانون الدولي وتزيد التوتر. وطالب إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف كل ممارساتها الاستفزازية واعتداءاتها على المقدسات فوراً، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وكذلك احترام صلاحيات إدارة أوقاف القدس بصفتها الجهة القانونية الحصرية المسؤولة عن إدارة شؤون الحرم كافة بموجب القانون الدولي.

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