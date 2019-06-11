شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبو ظبى تتلقى 62 ألف مكالمة خلال أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الحساب الرسمى لشرطة أبو ظبى فى الإمارات العربية المتحدة، عن تلقي مراكز التحكم والقيادة بإدارة العمليات أكثر من 62 ألف مكالمة من الجمهور على مستوى إمارة أبوظبى، خلال أيام عطلة عيد الفطر المبارك، معظمها لحوادث بسيطة .

وأوضح العميد ناصر المسكري مدير إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية، أن البلاغات صنفت حسب أهميتها إلى جنائية ومرورية ، باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع طبيعة كل بلاغ على حدة، وتحويلها فوراً إلى جهات الاختصاص.

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وأثنى على تجاوب الجمهور فى تقديم المواقع الصحيحة للبلاغات مما عزز سرعة الاستجابة و وصول الجهات الشرطية المعنية في الوقت المناسب.