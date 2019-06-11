شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن والإمارات يبحثان التعاون المشترك فى مجال بناء القدرات والدعم المؤسسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور نجيب العوج، مع وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي ناصر بن ثاني الهاملي، سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين في مجال بناء القدرات والدعم المؤسسي وتسهيل استقدام العمالة الماهرة.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الثلاثاء بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث اتفق الجانبان على تقديم الحكومة اليمنية رؤية بجميع جوانب التعاون المشترك في مجال بناء القدرات وتسهيل استقدام العمالة اليمنية وتوقيع اتفاقية تفاهم مشتركة بموجب تلك الرؤية.

وأكد وزير التخطيط اليمني -حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية- عمق العلاقات التاريخية والسياسية والاجتماعية بين البلدين الشقيقين والحرص على تطويرها، خصوصا فيما يتعلق بالاستفادة من التجربة الإماراتية الرائدة والحديثة في دعم مجالات التدريب والتأهيل للقوى العاملة في القطاع العام، والتنسيق المشترك في تسهيل استقدام العمالة اليمنية الماهرة وسبل دعم مشروع الرقم الوطني الموحد.

من جهته، أكد وزير الموارد البشرية الإماراتي التوجه العام لبلاده في تقويم كافة الخدمات والتسهيلات لأشقائهم في اليمن في جميع المجالات وخصوصا بناء القدرات والدعم المؤسسي، مشيرًا إلى الدور البارز الذي تقدمه القوى العاملة اليمنية في نهضة الإمارات.

يُذكر أن اللقاء يأتي ضمن برنامج زيارة رئيس الوزراء اليمني عبد ربه منصور هادي والوفد المرافق له للإمارات.