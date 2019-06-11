شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. سقوط عدد كبير من الأغنام في «القار» بعرعر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تلقَّى الدفاع المدني في حزم الجلاميد- غربي مدينة عرعر، بلاغاً عن احتجاز عدد من الأغنام بعد سقوطها في مادة القار المسكوبة على الأرض.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد فهد بن الأسمر العنزي، أنه في الساعة ١٧:٣٧ مساء أمس الاثنين، ورد بلاغ لمركز الدفاع المدني في حزم الجلاميد، عن احتجاز عدد 23 رأساً من الأغنام، في مادة قار مسكوبة على الأرض في منطقة برية.

وأشار إلى أنه عند الوصول للموقع تبين سقوط عدد من رؤوس الأغنام واحتجازها في مادة القار، نفق منها عدد 8 وتمّ استخراج 15 رأساً.

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