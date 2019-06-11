قرار عاجل في الكويت بعد اغتصاب عسكريين لمواطنة

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وأشارت إلى أن عسكريا تابعا للدفاع كان متواجدا لحظة تسلم المواطنة وخطط وصديقه الشرطي لابتزازها ومراودتها عن نفسها، لكنها تمكنت من الهرب عندما شعرت بنيتهما، فطاردها عسكري الدفاع وتمكن من الإمساك بها وأصعدها إلى سيارته عنوة وقام بالتعدي عليها وهتك عرضها، قبل أن يتركها".
ووفقا للصحيفة الكويتية، فقد تم ضبط العسكريين اللذين اعترفا بالواقعة، بعد تسجيل المواطنة قضية بحقهما، فيما وجه وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح بإحالتهما إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، وتم التحفظ عليهما لحين استكمال التحقيق.
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