"شيف الملح" يثيرا جدلا في السعودية بسبب طبق لحم

وافتتح غوشكيه (مواليد 1983) مطعمه بالتزامن مع فعاليات موسم جدة وهو أحد المواسم الترفيهية الـ 12 لهذا الصيف في السعودية، بحسب موقع صحيفة "المرصد" السعودية.

وحقق الشيف التركي شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حركته الشهير برش الملح بطريقة خاصة على الطعام الذي يعده، ويملك غوشكيه سلسلة مطاعم "نصرت ستيك هاوس" التركية، وجذب إلى مطعمه كثير مشاهير السياسة والرياضة والفن حول العالم.

وأثارت قائمة أسعار الطعام في الفرع الجديد للمطعم في السعودية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي داخل المملكة بسبب أسعار الأطباق، التي وصفها الكثير بأنها "مبالغ فيها".

​وتداول مغردون صورة لقائمة الطعام الخاصة بالمطعم، والتي جاء فيها أن سعر طبق ستيك نصرت الذهبي 1250 ريالاً (334 دولار)، سعر أحد الأطباق 1560 ريالاً (416 دولار)، فيما تراوحت أسعار السلطات والمقبلات ما بين 65 إلى 125 ريالاً للصنف الواحد.

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​والتقى الشيف التركي في أغسطس/ آب الماضي، الملياردير ورجل الأعمال السعودي، الوليد بن طلال، في السعودية، وردد بعضهم وقتها أن اللقاء ربما يكون اجتماع عمل، بحسب موقع "تركيا الآن".

ووثق غوكشيه، زيارته للوليد بن طلال، في مقر شركته "المملكة القابضة" في العاصمة السعودية الرياض، منذ سفره إليه من العاصمة التركية إسطنبول، بواسطة طائرته الخاصة.

وشارك نصرت غوكشيه، الشهير بــ "حبيب الملح"، صورا وفيديو من الزيارة، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، والتي يظهر في إحداها، إهداء الوليد لنصرت هدية، تبدو وكأنها "سبحتين" في علبة.

ورافق نصرت، طه كنش المشهور بطه التركي، الذي نشأ في السعودية، وعاد إلى تركيا وعمل مستشارا لرئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، لشؤون الدول العربية.