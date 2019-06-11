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ويزرو محمد بن زايد ألمانيا، ويلتقي المستشارة الألمانية ميركل، وطالب حزب الخضر المعارض بأن توجه ألمانيا عبارات واضحة للإمارات بشأن حرب اليمن، حسب شبكة "DW".
© Sputnik . Алексей Дружинин
وتابعت روت: "لا ينبغي إبقاء انتهاك الإمارات للقانون الدولي في اليمن دون ذكر أو عواقب، حتى لو كان النزاع المشتعل مع إيران هو الحدث المحوري حاليا".
ويزور محمد بن زايد ألمانيا، اليوم الثلاثاء، ويلتقي الرئيس الألماني، والمستشارة ميركل.
كانت هذه تفاصيل خبر المعارضة الألمانية تطالب بـ"موقف واضح" من محمد بن زايد بشأن اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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