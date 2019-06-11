"الحرية والتغيير" تعقد اجتماعا حول الوضع السياسي وتقييم أداء العصيان

الخرطوم- سبوتنيك. وقالت المصادر لوكالة "سبوتنيك"، إن "قوى إعلان الحرية والتغيير تعقد الآن اجتماعا حول تطورات الوضع السياسي، وتقييم أداء العصيان المدني خلال اليومين الماضيين؛ لتحديد الموقف حول استمرار العصيان المدني أو تعليقه".

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وصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها ثلاث سنوات.

واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، يوم الاثنين الماضي، وقامت بفضه بالقوة.

وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة، بلغ عدد القتلى منذ الاقتحام 118 شخصا.

وكان الاتحاد الأفريقي أعلن، الخميس الماضي، تعليق عضوية السودان حتى تسليم السلطة للمدنيين. وأضاف الاتحاد الأفريقي أنه يدرس فرض عقوبات على الضالعين في أعمال عنف بالسودان.