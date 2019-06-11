بماذا فوجئ الأمن المصري عند تفتيش حاويتي التفاح القادمتين من سوريا

وبحسب بوابة "أخبار اليوم" الحكومية المصرية، فقد أحبطت الإدارة العامة للمخدرات بالتنسيق مع جمارك ميناء دمياط، الاثنين، محاولة لتهريب كميات كبيرة من مخدر الحشيش وعقار الكبتاغون داخل شحنة تفاح قادمة من لسوريا متجهة لمصر.

© AP Photo / Nasser Nasser

وتلقت الإدارة إخبارية سرية مشتركة، بمحاولة تهريب كميات من المواد المخدرة داخل حاويتين (الواحدة 40 قدما) قادمة من سوريا بمشمول مستندي تفاح عبر الميناء، وتمكنت القوات من اكتشاف الشحنة والتحفظ عليها، وفقا للمصدر.

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وفي سياق متصل، أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب "دولاب" مخدرات متنوع، أخفاها راكب مصري فور وصوله من هولندا داخل جيوب سحرية في حقائبه وبين طيات ملابسه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

واشتبه رجال الجمارك في راكب مصري لارتباطه في أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من أمستردام، حيث اشتبه أحمد سيد ابراهيم مأمور اللجنة فى الراكب مصري الجنسية لارتباكه الشديد.

وبالعرض على نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه، وتبين وجود 65 قرص إكستازي وكميات مختلفة من الكوكايين والحشيش ونبات الماريغوانا وبذور ماريغوانا وتربة الماريغوانا مخبأة بين طيات الملابس بحقيبته.