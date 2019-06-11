قتلى ومصابون في كمين لتنظيم القاعدة باليمن

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القاهرة — سبوتنيك. وأبلغ مصدر في السلطة المحلية بالمحافظة، وكالة "سبوتنيك"، بأن عناصر من القاعدة فجروا عبوة ناسفة أثناء مرور سيارة تُقل 5 جنود من قوات الحزام الأمني على الطريق العام بمدخل مدينة المحفد شرق أبين في اليمن.
© REUTERS / KHALED ABDULLAH
وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى، بالإضافة إلى انتشار التنظيمات الإرهابية وأبرزها تنظيم "القاعدة".
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.
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