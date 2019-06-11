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مؤسسة النفط الليبية: حريق في حقل السرير والخسائر 30 ألف برميل يوميا

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القاهرة —سبوتنيك. وأكدت مؤسسة النفط الليبية أن حريقا اندلع، يوم الأحد الماضي، في مولد كهربائي بحقل السرير النفطي، جنوب شرق ليبيا، يتسبب في خسارة تقدر بنحو 30 ألف برميل يوميا.

© REUTERS / HANDOUT

وذكر بيان صادر عن المؤسسة، اليوم الثلاثاء، إن "أحد المولدات الكهربائية بمحطة التجميع رقم 1 بحقل السرير قد توقف عن العمل نتيجة حريق نجم عن ارتفاع درجات الحرارة  في ساعة مبكرة من يوم 9 حزيران/ يونيو 2019، تسبب في انخفاض في الإنتاج يقدر بحوالي 30 ألف برميل يوميا".

وأوضح البيان أن "هذا الحقل، الواقع في حوض سرت والذي تُشرف على تشغيله شركة الخليج العربي للنفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا، باحتياطيات مؤكّدة تبلغ 4.8 مليار برميل".

كما أشار إلى أنه "يتمّ الآن إجراء تحقيق داخلي لتحديد أسباب ارتفاع حرارة المولد، وتقدير أعمال الإصلاح الضرورية لعملية إعادة التشغيل".

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