مؤسسة النفط الليبية: حريق في حقل السرير والخسائر 30 ألف برميل يوميا

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القاهرة —سبوتنيك. وأكدت مؤسسة النفط الليبية أن حريقا اندلع، يوم الأحد الماضي، في مولد كهربائي بحقل السرير النفطي، جنوب شرق ليبيا، يتسبب في خسارة تقدر بنحو 30 ألف برميل يوميا.
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وأوضح البيان أن "هذا الحقل، الواقع في حوض سرت والذي تُشرف على تشغيله شركة الخليج العربي للنفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا، باحتياطيات مؤكّدة تبلغ 4.8 مليار برميل".
كما أشار إلى أنه "يتمّ الآن إجراء تحقيق داخلي لتحديد أسباب ارتفاع حرارة المولد، وتقدير أعمال الإصلاح الضرورية لعملية إعادة التشغيل".
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