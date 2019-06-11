اليمن...مصدر حكومي: هادي يقبل استقالة وزير الخارجية

وحول الأسباب، التي دفعت اليماني لتقديم استقالته إلى الرئيس هادي أكد المصدر في اتصال مع "سبوتنيك": "إن بعض تلك الأسباب معلومة للجميع، وتحدثت عنها وسائل الإعلام وهى عملية الإخفاق في تحقيق مكاسب للجانب اليمني، بل ربما فشلت تلك المشاورات بالكامل"، مشيرا إلى أن وراء الاستقالة أسباب أخرى غير معلنة حتى الآن.

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وكان مصدر دبلوماسي قد أكد في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" تقديم اليماني استقالته إلى الرئيس هادي، إلا أن الرئيس لم يقبلها.

وعن أسباب الاستقالة المفاجئة، قال المصدر: "أبرزها الإبقاء على المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث على رأس المهمة الأممية في اليمن، وهذه إشكالية كبيرة؛ لأن إجراءاته مع الإنقلابيين أدت لإفشال اتفاق السويد".

وأضاف المصدر: "اليماني كان في الواجهة أثناء مفاوضات السويد، وهو الآن في موقف محرج بعد مرور أكثر من 6 أشهر على اتفاق ستوكهولم دون تنفيذ".

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وكان الیماني قد أكد منذ فترة أن أزمة الیمن تقترب من مراحلھا الأخیرة، وأن الأمر يتطلب بعض الحكمة.

وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، في يناير/ كانون الثاني من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.