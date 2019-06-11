شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة النفط الليبية: حقل السرير يخسر 30 ألف برميل يوميا بسبب حريق مولد كهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا،على موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء، أن حقل السرير النفطى يخسر 30 ألف برميل يوميا من الإنتاج بسبب اندلاع حريق فى مولد للكهرباء.

وقالت المؤسسة إن حريقا اندلع فى التاسع من يونيو بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وأضافت أن إنتاج الحقل يبلغ حاليا 155 ألف برميل يوميا.