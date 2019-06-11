برلمان شمال العراق يرشح مسرور بارزاني لرئاسة الحكومة

أربيل (العراق) / عارف يوسف / الخليج 365 صوّت برلمان إقليم شمال العراق، الثلاثاء، على ترشيح مسرور بارزاني، لرئاسة الحكومة الجديدة في الإقليم. ومسرور بارزاني هو نجل زعيم "الحزب الديمقراطي الكردستاني" رئيس إقليم شمال العراق السابق مسعود بارزاني. وحصل بارزاني الابن، مرشح "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، على الموافقة للترشيح بتصويت 87 برلمانياً من أصل 97 حضروا الجلسة، من أصل 111 برلمانيا. Advertisements ودعت رئيسة البرلمان المؤقت فالا فريد، رئيس الإقليم الجديد نيجيرفان بارزاني، إلى تكليف مسرور بارزاني بتشكيل الحكومة. وبعد تكليف رئيس الاقليم، سيكون أمام مسرور بارزاني مدة شهر واحد لتشكيل الحكومة الجديدة. يتبع///

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