ترمب يكلف #البنتاغون بتوسيع إنتاج الطائرات بدون طيار

الخليج - د ب أ ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه تم تكليف وزارة الدفاع (البنتاغون) بتوسيع إنتاج الطائرات بدون طيار. وكتب ترمب في رسالة إلى لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب واللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الاثنين: “ستتخذ وزارة الدفاع إجراءات لتطوير وشراء معدات ومواد لازمة لإنتاج وصيانة وحماية وتوسيع القدرة الإنتاجية لأنظمة الطائرات بدون طيار”، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبيرغ، وأعلن ترمب في الرسالة أن إنتاج تلك الطائرات يعد أمرا أساسيا للدفاع الوطني الأمريكي.

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