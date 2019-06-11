عشرات من المستوطنين بقيادة وزير حكومة الاحتلال يقتحمون #الأقصى

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الخليج - واس
اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود بقيادة وزير في حكومة الاحتلال اليوم، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، أن عشرات المستوطنين اليهود وبقيادة وزير الزراعة في حكومة الاحتلال أوري أرئيل، نفذوا جولات مشبوهة في باحات ومرافق المسجد المبارك برفقة حراسات مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الإحتلال.
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