مجمع الملك عبدالله الطبي ينقذ حياة معتمر تركي

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الخليج - زينة الفدح
نجح فريق طبي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة من إنقاذ حياة معتمر تركي الجنسية ، حيث أُُستقبل بقسم الطوارئ و الكوارث بالمجمع الطبي ، حيث تعرض المعتمر إلى آلم حاد في الصدر بمطار الملك عبد العزيز الدولي قبل مغادرته لبلاده .
و أفاد الفريق الطبي أنه على الفور تم نقله لعمل قسطرة بشكل عاجل تكللت بالنجاح ولله الحمد و إنقاذ حياته ، حيث أُجري فيها فتح الشريان الأكليلي الرئيسي و من ثم وضع دعامه علاجية .
يذكر أن مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يُعد صرحاً طبياً مهماً و مسانداً لمركز المراقبة الصحية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة في خدمة زوار البلد الحرام بإستقبال حالات المرضية للمعتمرين و الحجاج الذين يتعرضون إلى وعكات صحية عند وصولهم إلى الأراضي السعودية أو قبل مغادرتهم منها ، نظراً لوقوعه بالقرب من المحطة الجوية الأولى و الأساسية لمكة المكرمة و التي عن طريقها يصل المعتمرون و الحجاج إلى بيت الله الحرام و المشاعر المقدسة لأداء مناسك العمرة و الحج .
إضافهً إلى أن مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة لديه قوة عاملة ذات مؤهلات عالية ، إلى جانب تميزه بتوفير أحدث الأجهزة الطبية المستخدمة عالمياً ، في سبيل تقديم أفضل الخدمات الطبية و الرعاية الصحية و على أعلى مستوى لقاصدي بيت الله الحرام من شتى بقاع الأرض .
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