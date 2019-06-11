مجمع الملك عبدالله الطبي ينقذ حياة معتمر تركي

الخليج - زينة الفدح

نجح فريق طبي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة من إنقاذ حياة معتمر تركي الجنسية ، حيث أُُستقبل بقسم الطوارئ و الكوارث بالمجمع الطبي ، حيث تعرض المعتمر إلى آلم حاد في الصدر بمطار الملك عبد العزيز الدولي قبل مغادرته لبلاده .

و أفاد الفريق الطبي أنه على الفور تم نقله لعمل قسطرة بشكل عاجل تكللت بالنجاح ولله الحمد و إنقاذ حياته ، حيث أُجري فيها فتح الشريان الأكليلي الرئيسي و من ثم وضع دعامه علاجية .

يذكر أن مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يُعد صرحاً طبياً مهماً و مسانداً لمركز المراقبة الصحية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة في خدمة زوار البلد الحرام بإستقبال حالات المرضية للمعتمرين و الحجاج الذين يتعرضون إلى وعكات صحية عند وصولهم إلى الأراضي السعودية أو قبل مغادرتهم منها ، نظراً لوقوعه بالقرب من المحطة الجوية الأولى و الأساسية لمكة المكرمة و التي عن طريقها يصل المعتمرون و الحجاج إلى بيت الله الحرام و المشاعر المقدسة لأداء مناسك العمرة و الحج .

إضافهً إلى أن مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة لديه قوة عاملة ذات مؤهلات عالية ، إلى جانب تميزه بتوفير أحدث الأجهزة الطبية المستخدمة عالمياً ، في سبيل تقديم أفضل الخدمات الطبية و الرعاية الصحية و على أعلى مستوى لقاصدي بيت الله الحرام من شتى بقاع الأرض .