انفجار على ناقلة نفط في ميناء روسي يودي بحياة ثلاثة أشخاص

الخليج - رويترز

قالت وزارة النقل الروسية إن ثلاثة أشخاص فُقدوا وأصيب اثنان اليوم الثلاثاء بعدما تسبب انفجار وقع على ناقلة نفط في نشوب حريق بينما كانت تضخ النفط في ميناء ماخاتشكالا في جنوب البلاد.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية للأنباء عن الوكالة الاتحادية للنقل البحري والنهري قولها إن الميناء يعمل كالمعتاد رغم الحادث، ونشب الحريق على متن السفينة في.إف-تانكر 16.

وذكرت وكالات أنباء روسية أن الأشخاص الثلاثة المفقودين لاقوا حتفهم.