ارتفاع #أسعار_النفط بفضل صعود الأسواق المالية

الخليج - واس ارتفعت أسعار النفط اليوم مقتدية بصعود الأسواق المالية ومتلقية الدعم من توقعات بأن أوبك سيُبقون على قيود الإمدادات. وبحلول الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت لشهر أقرب استحقاق 62.71 دولار للبرميل مرتفعة 42 سنتا أو 0.7 % . وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.85 دولار للبرميل مرتفعة 59 سنتا أو 1.1 % .

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