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صحيفة الخليج الإلكترونية
قلّد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة يوم أمس الاثنين مدير الجوازات بالمنطقة اللواء سعيد محمد القحطاني رتبته الجديدة بعد صدور الموافقة السامية بترقيته إلى رتبة لواء.
وتمنى سموه للواء القحطاني دوام التوفيق والنجاح وبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن.
من جهته أعرب اللواء القحطاني عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك، سائلاً الله أن يوفقه لخدمة الدين ثم الملك والوطن.
من جهته قدم محمد بن سعيد ال منيف القحطاني وأبناؤه عبدالرحمن ، وعلي ، وياسر ، التهنيئه للواء سعيد بن محمد ال منيف القحطاني ، على هذه الثقه الملكية سائلين الله له العون والسداد في منصبه الحديد.
كانت هذه تفاصيل خبر “محمد بن سعيد ال منيف” وأبناؤه يهنئون اللواء ” سعيد محمد القحطاني” بالرتبة الجديده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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