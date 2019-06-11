وكالة: ظروف العمل في السعودية والإمارات تحسنت

وقال تقرير لوكالة بلومبيرغ، إن النمو والانتعاش الاقتصادي، قد يكون مستقرا في أكبر اقتصادين بالعالم العربي.

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وأكدت الوكالة أن مؤشري مدراء المشتريات في بنك الإمارات دبي الوطني بالسعودية، ارتفع في مايو/أيار، إلى أعلى مستوى له منذ 2017.

كما نشرت بيانات إماراتية تعد أنها الأفضل منذ 2014.

وأوضحت خديجة حق، رئيسة بحوث الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا في البنك، أن التحسن في مؤشرات الإمارات "رجع جزئيًا إلى الطلب الخارجي، وخاصة من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بالإضافة لتوسع الإنتاج وطلبات التصدير الجديدة في ثالث أكبر منتج في منظمة أوبك".

كما أظهرت نتائج الدراسة على شركات إماراتية ارتفاعا طفيفا في عدد موظفيها مع زيادة الإنتاج عن النصف، كما بقيت الأجور "بدون تغيير على نطاق واسع"، وفقًا لبنك الإمارات دبي الوطني.