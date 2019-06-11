برلمان كردستان العراق ينتخب مسرور بارزاني رئيسا لحكومة الإقليم

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القاهرة — سبوتنيك. وقال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني طارق جوهر لوكالة "سبوتنيك": "البرلمان وافق على مسرور بارزاني في جلسة التصويت بأغلبية 87 لصالحه من أصل 97 عضوا حضروا الجلسة".

وأضاف: "نواب الاتحاد الوطني حضروا الجلسة ووافقوا على مرشح الحزب الديمقراطي مسرور بارزاني لإفساح المجال لتشكيل الحكومة وتبني خطوات لتعيين محافظ كردي لكركوك من الاتحاد الوطني"، متابعا "نواب الجيل الجديد قاطعوا جلسة التصويت".

وأوضح جوهر: "مقاطعة الاتحاد الوطني لجلسة التصويت السابقة لاختيار رئيس الإقليم كانت بسبب عدم وجود تفاهم وتقارب مع الحزب الديمقراطي، لكن هذا التفاهم حدث الآن لذلك حضروا جلسة التصويت على اختيار رئيس الحكومة".

وكان نيجرفان بارزاني، أدى، أمس الاثنين، اليمين الدستورية كرئيس لإقليم كردستان العراق.

وجرت المراسم في قصر المؤتمرات في مدينة إربيل، عاصمة هذا الإقليم الشمالي الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991، بحضور عدد كبير من مسؤولي الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ودبلوماسيين ورجال دين. ودعا الرئيس الجديد للإقليم نيجرفان بارزاني إلى العمل وصولا إلى أفضل تعاون بين أربيل وبغداد.