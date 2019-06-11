وجوه جديدة تدخل على خط الاحتجاجات في السودان (صور)

ونشر تجمع المهنيين السوداني المعارض، صورا لأفراد من الإنقسنا مرفقا إياها بالقول: "مطالب المواطنين من الإنقسنا بالحكومة المدنية". وعلق أحد النشطاء: "قبائل الإنقسنا بالنيل الأزرق وبحضور مالك عقار رئيس الحركة الشعبية شمال تطالب بالسلطة المدنية". وتعد "الإنقسنا"، واحدة من قبائل السودان تقطن بصورة أساسية في ولاية النيل الأزرق، ويعتمد أفرادها بشكل أساسي على الزراعة وتربية الماشية، وكانوا يدينون بالمعتقدات الأفريقية القديمة، أما الآن فقد تحولت جماعات منهم إلى الإسلام والمسيحية، ويشتهر أفراد القبيلة بتعريهم النصفي، وهو أمر معتاد لديهم.

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