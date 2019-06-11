دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة خدمة أمازون برايم أصبحت متاحة في الإمارات

أصبحت خدمة أمازون برايم متاحة وبشكل رسمي في المنطقة من خلال متجر الشركة الإماراتي والذي تحول مؤخرًا من سوق. كوم، وستكون الخدمة متاحة الآن مقابل 12 درهمًا إماراتيًا في الشهر الواحد أو 140 درهمًا إماراتيا طوال فترة العام وذلك سيكون متاحًا للمشتركين حتى 31 أكتوبر، وبعدها سيتحول الاشتراك الشهري إلى 16 درهمًا إماراتيًا.

وتقدم خدمة أمازون برايم مزايا عديدة للمشتركين، حيث تمنحهم الفرصة للحصول على منتجات عديدة في اليوم التالي للشراء، والتوصيل السريع للطرود الدولية في حال تجاوز سعرها 100 درهم. كما تمنح المستخدم فرصة مشاهدة خدمة بث المحتوى المميزة Video Prime، بالإضافة إلى توفير حساب تويتش برايم، وخصومات على المنتجات التي تصل خلال اليوم لبعض المناطق.

وتعتبر الخدمة هي أفضل ما تقدمه أمازون بسبب أن الاشتراك بها يمنح العميل اشتراكًا في خدمات الشركة بشكل عام، وبذلك يحصل على خدمات متنوعة مميزة مقابل سعر بسيط.

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