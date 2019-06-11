دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة لعبة Asphalt 9: Legends في طريقها إلى نينتندو سويتش

أعلنت شركة Gameloft المعروفة والرائدة في تطوير الألعاب لمختلف الأجهزة، عن عملها على إطلاق لعبة Asphalt 9: Legends على أجهزة نينتندو سويتش الصيف المقبل، وهي المرة الأولى التي تظهر فيها أي نسخة من السلسلة على المنصة.

كانت Gameloft قد بدأت طريقها في تطوير الألعاب لأجهزة نينتندو سويتش من خلال لعبة القنص Modern Combat Blackout، لكنها الآن تزيد من اهتمامها بالمنصة عن طريق لعبة السيارات Asphalt 9: Legends.

وتعتبر Gameloft من الشركات التي لها باع طويل بإطلاق الألعاب على مختلف المنصات وسبق لها إطلاق نسخة Asphalt: Urban GT من السلسلة على جهاز DS من نينتندو، لكن ذلك توقف بعد أن خرجت نينتندو من عالم منصات الألعاب لفترة قبل عودتها بمنصة سويتش.

وعقب السيد باودوين كورمان، مدير العمليات في Gameloft، قائلًا: “من دواعي السرور لدى جميع العاملين في Gameloft أن نُطلق لعبة Asphalt 9: Legends على أجهزة نينتندو سويتش. حيث تُعد نينتندو سويتش منصة ألعاب مذهلة بحق وتناسب اللعبة على النحو الأمثل. ويأتي ذلك في أعقاب إطلاق لعبة Modern Combat Blackout ليمثّل خطوة جديدة في إطار سعي Gameloft لإتاحة ألعابها على منصات الألعاب المختلفة التي يستخدمها لاعبونا”.

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سيتمتع اللاعبون بكافة المزايا على المنصة مثل وضع اللاعبين المتعدد على الشاشة بجانب وضع السباق السريع والذي يمكن لعبه دون اتصال بالإنترنت.

وستكون اللعبة متاحة للتنزيل من المتجر بشكل مجاني، كما لن تتطلب حساب Nintendo Switch Online للعب، وهو ما يشجع المستخدمين بشكل أكبر على تنزيلها.

التدوينة لعبة Asphalt 9: Legends في طريقها إلى نينتندو سويتش ظهرت أولاً على عالم التقنية.