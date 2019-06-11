وصفة لطبخ مقرمشات صحية في دقائق

المقرمشات وجبة خفيفة لذيذة وهناك نكهات وخيارات كثيرة من الخل، والملح، أو أخرى بنكهة جينيس، إلى نكهة الغمبري.

وإحدى الحيل الماهرة والخطر التي يلجأ إليها المصنعون لبيع المزيد من المنتجات هي جعلها لذيذة للغاية، لدرجة أن المرء لا يستطيع التوقف بعد تناول واحدة. وليس مفاجئاً أن المقرمشات مضرة. فهي تحتوي بالتأكيد على الكثير من الدهون ومحسنات الطعم.

والمقرمشات "الصحية" في المتجر المصنوعة من الخضروات بخلاف البطاطس، مثل الجزر والبنغر، ليست أفضل، على الأقل طالما أنها مقلية في زيت غزير ساخن. ولكن هناك طريقة للجمع بين الأمرين، الحصول على مقرمشاتك وتناولها أيضاً، وذلك بإعدادها في المنزل.

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خذ بعض الجزر أو البطاطا، وقطعها إلى شرائح رفيعة، ورش عليها الملح ثم دعها تجف 10 دقائق.

ضعها على صينية خبز وغطها بقليل من الزيت وأضف لها البهارات مثل الزعتر، والأوريغانو، والفلفل ولكن لا تضف الملح. ضع الصينية في فرن ساخن مسبقاً، واخبز هذه الخضروات على درجة حرارة 100 درجة مئوية مدة 30 أو 60 دقيقة.

يجب فتح باب الفرن عدة مرات على مدار عملية التجفيف هذه، للتأكد من اختفاء الرطوبة. وبعد ذلك دعها تبرد، لتكون مقرمشةً بما يكفي.