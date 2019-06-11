الموسيقى ترفع مستوى الأداء أثناء الرياضة

حرص الكثيرون على الاستماع للموسيقى أثناء ممارسة الرياضة اعتقاداً منهم أنها تساعد على رفع مستوى الأداء. فما مدى صحة ذلك؟
للإجابة قال البروفيسور إنجو فروبوزه إن الدراسات العلمية أثبتت بالفعل أن للموسيقى تأثير إيجابي على مستوى الأداء الرياضي.
وأوضح مدير المركز الصحي بجامعة كولن الرياضية، أن الأمر ينطبق على الرياضات الإيقاعية، مثل الركض، وركوب الدراجات الهوائية، إذ تعمل الموسيقى على صرف انتباه الرياضي عن مشقة التدريب، ما يساعده على رفع مستوى الأداء.
وبالإضافة إلى ذلك، تساعد الموسيقى الرياضي على الحفاظ على الإيقاع ومن ثم ممارسة الرياضة بشكل أكثر راحة وسهولة، فيكون النفس عميقاً ومنتظماً، ما يسهم في إمداد العضلات العاملة بمزيد من الأكسجين.
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