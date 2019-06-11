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ارتفاع الدهون الثلاثية يهددك بأزمة قلبية

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حذرت خبيرة التغذية الألمانية جابرييلا كاوفمان من أن ارتفاع الدهون الثلاثية في الدم يرفع خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية أو التهاب البنكرياس.

وأوضحت كاوفمان أن قيمة الدهون الثلاثية المعروفة أيضا باسم "ثلاثي الجليسريد" (Triglyceride) لا يجوز أن تزيد عن (150 mg/dl)، مشيرة إلى أن أسباب ارتفاعها تتمثل في الإفراط في تناول السكر والدهون غير الصحية، بالإضافة إلى بعض الأمراض مثل السِمنة والسكري واضطرابات أيض الدهون.

ويسهم أسلوب الحياة الصحي في خفض الدهون الثلاثية، حيث ينبغي الإقلال من السكر والحلويات واستبدال الدهون الحيوانية بالدهون النباتية والأحماض الدهنية غير المشبعة كأحماض أوميغا 3 الموجودة مثلاً في الأسماك الدهنية كالسلمون والتونة والرنجة والماكريل.

كما ينبغي المواظبة على ممارسة كالمشي والركض وركوب الدراجات الهوائية بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع لمدة ساعة في المرة الواحدة. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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