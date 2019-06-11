حليب الصويا حل مثالي لمشكلة هضم اللاكتوز

قالت خبيرة التغذية الألمانية إمكه ريزه إن حليب الصويا يتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنه يمثل بديلاً جيداً للأشخاص، الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز (سكر الحليب).

كما يعد حليب الصويا منجماً من المعادن، حيث إنه غني بالكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد والزنك. وأشارت ريزه إلى أن حليب الصويا يشتمل على مركبات النبات الثانوية المعروفة باسم "فلافونويد"، والتي تعمل على تقوية جهاز المناعة من ناحية وتحسين القدرات المعرفية من ناحية أخرى.

وبالإضافة إلى ذلك يمتاز حليب الصويا بأنه غني ببروتين عالي القيمة الغذائية، ما يجعله مشروباً مثالياً للرياضيين بعد ممارسة الرياضة.