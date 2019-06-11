تطوير روبوت يساعد في إطعام المعاقين

يوجد قرابة مليون شخص في الولايات المتحدة وحدها يعانون من إعاقات حركية ناجمة عن إصابات وحوادث أو بسبب الشيخوخة تجعلهم بحاجة إلى من يساعدهم في إطعام أنفسهم.

ومن أجل هذه الغاية، نجح فريق من الباحثين في تطوير روبوت يستطيع التقاط قطع الطعام من الطبق بشوكة ليضعها في فم الشخص المعاق.

وطور فريق الدراسة بقيادة الباحث سيدهارتا سرينيفاسا من قسم علوم الحاسب والهندسة بجامعة واشنطن الأمريكية، الروبوت الذي أطلق عليه اسم "أيه.دي.أيه".

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وفي بادئ الأمر، شرع فريق الدراسة في مراقبة وقياس وتصنيف الأسلوب الذي ينتهجه الناس في التقاط الطعام من الأطباق باستخدام الشوكة، وتبين لهم أنهم يستخدمون أساليب مختلفة في التقاط الطعام تتوقف إلى حد ما على حجم وشكل ودرجة صلابة قطعة الطعام المراد التقاطها.

ومد فريق الدراسة الروبوت "أيه.دي.أيه" بهذه البيانات التي تتيح له التفريق بين أنواع الطعام المختلفة، والقيام بالحركة المناسبة، لالتقاط النوعيات المتنوعة من المأكولات، فضلاً عن استخدام قوة الضغط الكافية لغرس الشوكة في قطعة الطعام، ثم رفعها إلى فم الشخص المعاق.

ونقل الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورغ" المتخصص في التكنولوجيا عن الباحث سرينيفاسا، أن المجموعة البحثية تهدف إلى مساعدة المعاقين على عيش حياتهم بشكل أكثر استقلالية، مضيفاً "نعتقد أن هذه التكنولوجيا يمكنها مساعدة الأشخاص في إطعام أنفسهم بدل الاعتماد على غيرهم، وبالتالي اكتساب بعض الاستقلالية والسيطرة على حياتهم".