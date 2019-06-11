"ثيرمال تيك" تطلق طاولة ألعاب جديدة

أطلقت شركة "ثيرمال تيك" التايوانية طاولة الألعاب Level 20 BattleStation RGB Gaming Desk الجديدة، بسطح يعتبر بمثابة لوحة للفأرة، يمتاز بأنه مقاوم للانزلاق وقوي ويمكن تنظيفه بسهولة، بسعر 1200 دولار أمريكي.

وتروج شركة ثيرمال تيك لطاولة الألعاب الجديدة من خلال تجهيزها بإضاءة RGB، التي يمكنها عرض 8ر16 مليون لون، ويمكن للمستخدم مزامنة الإضاءة عن طريق نظام ثيرمال تيك iTAKE أو عن طريق نظام ريزر Chroma.

وتمتاز طاولة الألعاب الجديدة بإمكانية تعديل ضبط الارتفاع كهربائيا، بحيث يمكن استعمالها أثناء الجلوس أو الوقوف، ويتراوح نطاق الارتفاع الخاص بها بين 70 و110 سم، وتتم عملية الضبط من خلال 6 أزرار على المقدمة، ويمكن استخدام 4 منها لتخزين الإعدادات المسبقة، ويتم استخدام الزرين الآخرين لخفض أو رفع الطاولة.

وبالإضافة إلى ذلك يمكن التحكم في إضاءة الطاولة وضبط ارتفاعها عن طريق المساعد الصوتي أمازون Alexa، ويمكن أن تتحمل الطاولة 150 كجم من معدات وتجهيزات الألعاب، ويبلغ طول الطاولة 1.65 متر وعمقها 0.75 متر، وتضمن قنوات الكابلات التركيب النظيف للأجهزة.