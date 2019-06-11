القضاء الإيراني يعلن تسليم نزار زكا إلى لبنان

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وتابع: "يحق للقاضي أن يأمر بإطلاق سراح سجين وفقا للظروف، بحثنا بالأمر، كان يتحلى بحسن السلوك خلال وجوده في السجن، ونظرا لأن الرئيس اللبناني وحزب الله اعتبروا الإفراج عنه من مصلحتهم، وتعهد زكا بأنه لن يعاود جريمته بعد الإفراج، وافقنا على طلب إطلاق سراحه".
وكان نزار زكا قد اعتقل عام 2015، وأعلنت وسائل الإعلام الإيرانية، أن زكا كان على صلة بالجيش وأجهزة المخابرات الأمريكية وأن الحرس الثوري اعتقله.
وأعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان، الأحد الماضي، أن اللواء عباس إبراهيم غادر بيروت متوجها إلى طهران لاستكمال مساعي إطلاق سراح المواطن اللبناني.
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