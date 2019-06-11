سفير أفريقي في السعودية يكشف حقيقة رسو سفن إيرانية في بلاده

وقال السفير، ضياء الدين بامخرمة، إن ما تداولته وسائل الإعلام مؤخرا بشأن رسو سفن إيرانية بميناء جيبوتي غير صحيح، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وأكد بامخرمة: "لم ترسُ أي بواخر حربية إيرانية في المياه الإقليمية لجمهورية جيبوتي فضلا عن موانئها، مشددا على أنه لم تكن هناك أي علاقة أو تعاون مع إيران من قريب أو بعيد، منذ أن قطعت جيبوتي علاقاتها مع طهران".

وتابع أن بلاده لا تزال متمسكة بالعهد بموقفها المبدئي والنزيه من القضايا العربية برفض التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وأوضح السفير الجيبوتي، أن "ما تداوله في بعض وسائل الإعلام مؤخرا ليس سوى أخبار مغرضة لا تكاد ترقى إلى مفهوم الأخبار الإعلامية بسبب تجردها من معايير الدقة والموضوعية ودعم السرد الإنشائي بالأدلة والبراهين، وأن الهدف الأساسي من وراء ذلك تقويض التحالف العربي والإسلامي الذي تعد جيبوتي واحدة من أهم ركائزه في المنطقة".