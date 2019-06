سوني تعمل على هاتف ذكي يحمل 6 كاميرات خلفية

دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

بعد أن أصبحت الكاميرات الثلاثية أمراً معتاداً على الهواتف الذكية وصولاً إلى الاربع كاميرات هذا العام ثم إعلان نوكيا عن هاتف يحمل 5 كاميرات يبدو أن شركة سوني تريد وضع المزيد من الكاميرات في أحد هواتفها الذكية القادمة.

بحسب المصدر فإن الشركة اليابانية تعمل بالفعل على هاتف ذكي جديد يحمل 6 كاميرات خلفية دون تحديد كيفية توزيع هذه الكاميرات حيث أن الهاتف لازال في المراحل الاولى من التطوير.

عدد الكاميرات تعني أن هذا الهاتف سيكون من الهواتف الراقية ومن المتوقع أن يكون هناك كاميرا رئيسية مع كاميرا بزاوية عريضة وكاميرا للتقريب مع كاميرا أحادية اللون بالاضافة إلى مستشعرات لتحسين التصوير في الاضاءة المنخفضة وتحسين العزل.

لايوجد إطار زمني لموعد إطلاق هذا الهاتف العجيب حتى الآن.

I heard #Sony is working on a new #Xperia Smartphone featuring a total of six lenses on it's rear as well as two cameras on the front.



The device is still in development which means that specs and further things are still unknown.



!CONCEPT BASED ON IMAGINATION! pic.twitter.com/mJ83LSNzAc