القضاء العراقى ينفى وجود صفقة مع فرنسا بخصوص المحكومين بالإعدام‎ ‎

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مجلس القضاء الأعلى فى العراق، وجود صفقة بين الحكومة العراقية والحكومة الفرنسية، بخصوص ‏تخفيض عقوبة الإعدام بحق المحكومين مؤخرا من حملة الجنسية الفرنسية‎.‎ Advertisements وأوضح المتحدث الرسمى لمجلس القضاء الأعلى فى العراق القاضي عبد الستار بيرقدار أن "العقوبات التي ‏تفرضها المحاكم العراقية تخضع لتدقيق محكمة التمييز فقط، وهى صاحبة الصلاحية بموجب ‏القانون فى الموافقة على تلك العقوبة أو تغييرها إلى عقوبة أخرى حسب ظروف كل جريمة، ‏وليس بصفقات بين الحكومات".‏

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