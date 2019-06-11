خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية الفلبين بذكرى استقلال بلاده

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس رودريجو دوترتى رئيس جمهورية الفلبين بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيس البلاد، ولحكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديق اطراد التقدم والازدهار.

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