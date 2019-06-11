شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 6 أشخاص وإنقاذ 19 آخرين فى حريق بمستشفى للأمراض العقلية بأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 6 أشخاص مصرعهم بحريق اندلع مساء أمس الاثنين فى مستشفى للأمراض العقلية والنفسية فى مدينة أوديسا جنوبى أوكرانيا، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وذكر بيان صدر عن وزارة الطوارئ الأوكرانية اليوم، أن فرق الإنقاذ أنقذت 19 شخصا، توفى 4 منهم، بينما نقل إلى المستشفى 6 حالات خطيرة تظهر عليهم أعراض التسمم بأول أكسيد الكربون، وفارق اثنان منهم الحياة لاحقا".

وشارك فى إطفاء الحريق، الذى استغرق حوالى ساعتين، 57 رجل إطفاء و12 آلية.

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وفي تغريدة له، كلف الرئيس فلاديمير زيلينسكى رئيس حكومته بتشكيل لجنة تحقيق فورا لمعرفة أسباب وملابسات الحريق، كما أعرب عن تعازيه لذوي الضحايا.