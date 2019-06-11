"الخارجية" الفلسطينية تندد باستهداف إسرائيل مقرا أمنيا

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



ندّدت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، بالاعتداء الإسرائيلي على مقر جهاز الأمن الوقائي، في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وقالت "الخارجية"، في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن "الاعتداء دعوة صريحة للفوضى".

وأضافت إن إسرائيل تسعى "لخلق حالة من الفوضى الأمنية، والسياسية، لتهيئة مناخات مناسبة لتمرير خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا بصفقة القرن".

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وأطلق الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، النار على مقر جهاز الأمن الوقائي في مدينة نابلس، ما أسفر عن إصابة عسكري بجراح، بحسب مسؤول فلسطيني.

وقال إبراهيم رمضان، محافظ محافظة نابلس، للأناضول، إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة، وحاصرت مقر جهاز الأمن الوقائي وشرعت بإطلاق النار تجاه المقر.

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