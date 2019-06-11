إسرائيل تهدم منشآت فلسطينية جنوبي الضفة الغربية

بيت لحم/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



هدمت جرافات إسرائيلية، الثلاثاء، مساكن ومنشآت فلسطينية، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى البناء بدون ترخيص.

وقال حسن بريجية، مدير مكتب هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" في مدينة بيت لحم (حكومية)، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت حي "بير عونة"، ببلدة بيت جالا، غربي بيت لحم، برفقة جرافات وهدمت غرفة سكنية وأربعة بركسات لتربية الأغنام.

وأوضح بريجية لوكالة الخليج 365، أن سلطات الاحتلال تدعي أن هدم المنشآت يأتي لكونها بُنيت بدون ترخيص في المنطقة المصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو.

وأشار إلى أن القوات اعتدت بالضرب على السكان، مما أدى لإصابة مواطنيْن برضوض.

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ويقع حي بير عونة، ضمن المناطق الفلسطينية المُصنفة "ج"، بالضفة، والتي تسيطر عليها إسرائيل إداريًّا وأمنيًّا، ويقع جزء من أراضي السكان في المنطقة ضمن حدود بلدية القدس.

وفي سياق متصل، داهمت قوة عسكرية إسرائيلية حي جبل جوهر، جنوبي مدينة الخليل، وهدمت عمارة سكنية تعود لعائلة الرجبي، مكونة من ثلاث طوابق بدعوى البناء بدون ترخيص.

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل الأخيرة نسبة 61 بالمئة من مساحة الضفة.

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