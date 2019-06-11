الجيش الإسرائيلي يعتقل 18 فلسطينيا في الضفة الغربية

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء، اعتقال 18 فلسطينيا في مناطق متعددة من الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية.

وزعم الجيش في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، أنه تم اعتقال الفلسطينيين بشبهة "الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية".

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وأضاف أنه "تمت إحالتهم (المعتقلين) إلى التحقيق من قبل قوات الأمن"، دون مزيد من التفاصيل.

وعادةً ما ينفذ الجيش الإسرائيلي حملات مداهمات ليلية لمنازل الفلسطينيين، واعتقالات في صفوفهم.

ووفق إحصائيات رسمية عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير)، وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين 5700 معتقلا، بينهم 230 طفلا و48 معتقلة و500 معتقل إداري (بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.