قوات_الاحتلال تعتقل خمسة فلسطينيين من محافظة طولكرم

الخليج - واس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خمسة مواطنين فلسطينيين من محافظة طولكرم. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في طولكرم، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر رأفت جميل عبد الرحمن ناصيف، من منزله في الحي الجنوبي من مدينة طولكرم، و أوس عوض، من الحي الشرقي للمدينة، و اسحاق محاميد من مخيم نور شمس، والأسير المحرر عدنان أحمد حسن الحصري، من منزله في مخيم طولكرم، ومنصور حسن اللبدي، من بلدة زيتا شمال طولكرم.

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