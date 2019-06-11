الأرصاد: إيقاف العمل خلال ساعات الذروة بسبب ارتفاع الحرارة من اختصاص #وزارة_العمل

الخليج - واس

أكد الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني أن قرار إيقاف العمل في المناطق المفتوحة خلال ساعات الذروة بسبب ارتفاع درجات الحرارة من اختصاص وزارة العمل ويشترط أن تصل إلى 50 درجة مئوية.

وأوضح القحطاني أن الهيئة تعمل بشكل مستمر بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية مع الظواهر الجوية وتزويدها بكافة المعلومات الأرصادية المطلوبة على مدار الساعة، وذلك وفقاً للآلية المعنية بالظواهر الجوية المصادق عليها.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت مؤخراً تقريرًا عن الحالة المناخية السائدة على المملكة وعلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال فصل الصيف لهذا العام 1440هـ / 2019م.

وبين التقرير أن فصل الصيف يبدأ بحسب روزنامة الأرصاد الجوية في 1 يونيو وينتهي في 31 أغسطس 2019م ، أما فلكياً فيبدأ فصل الصيف في 21 يونيو وينتهي في 23 سبتمبر 2019م، حيث تشير التوقعات الفصلية لصيف عام 1440 هـــ الموافق 2019م على المملكة بمشيئة الله تعالى إلى احتمالية ارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة بأعلى من المعدل وذلك على جميع أجزاء المملكة.

فيما أشار إلى احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة، واحتمالية هطول الأمطار أقل من المعدل على الجزء الجنوبي الغربي من المملكة.