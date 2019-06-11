طيران_الأمن ينقذ رجلا إثر سقوطه من أحد المرتفعات الجبلية بالطائف

الخليج - واس باشر طيران الأمن صباح اليوم، عملية إنقاذ لرجل مسن في وادي الحيط بشفا الطائف بعد التنسيق مع الدفاع المدني. وانطلقت إحدى طائرات الأمن فجراً للموقع المحدد مسبقاً من قبل الفرق الأرضية للدفاع المدني لسقوط الرجل, حيث تم انتشاله بواسطة سلة الإنقاذ بالطائرة, ونقله لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف. Advertisements

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