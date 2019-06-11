ضبط وافدة تمارس مهنة طبية في المنازل بالرياض بدون ترخيص

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن وزارة الصحة أنه وبالتعاون مع الجهات الأمنية تم ضبط وافدة تمارس مهنة طبية في المنازل بدون ترخيص في الرياض وتروج لنفسها في برامج التواصل الإجتماعي وتمت إحالتها إلى النيابة العامة.. وحثت وزارة الصحة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بالإتصال على937.

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