اخبار الخليج

ضبط وافدة تمارس مهنة طبية في المنازل بالرياض بدون ترخيص

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن وزارة الصحة أنه وبالتعاون مع الجهات الأمنية تم ضبط وافدة تمارس مهنة طبية في المنازل بدون ترخيص في الرياض وتروج لنفسها في برامج التواصل الإجتماعي وتمت إحالتها إلى النيابة العامة.. وحثت وزارة الصحة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بالإتصال على937.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط وافدة تمارس مهنة طبية في المنازل بالرياض بدون ترخيص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا