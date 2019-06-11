السعودية تنذر الأجانب بعقوبات تصل إلى الإبعاد

وأعلنت مديرية الجوازات إن عدم الالتزام بتجديد الهوية يعرض صاحبها للعقوبات المقررة نظاميا حتى تصل إلى الإبعاد.
وأكدت الجوازات أن عقوبة عدم التجديد في المرة الأولى غرامة مالية قدرها 500 ريال، وفي المرة الثانية، 1000 ريال، أما المرة الثالثة فستكون العقوبة الإبعاد عن البلاد. (الدولار يساوى 3.75 ريال سعودي).
ويمكن للمقيم تجديد هويته عبر تطبيق إلكتروني خاص بوزارة الداخلية السعودية هو "أبشر" أو بوابة "مقيم" الإلكترونية، وذلك قبل 3 أيام من انتهائها.
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