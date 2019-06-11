لبناني يصل بيروت بعد اعتقاله 4 أعوام في إيران: أبشع سجون العالم

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

ذكرت صحيفة "صبح نو" الإيرانية، أنّ اللبناني نزار زكا المحكوم بالتجسس في إيران، يصل إلى بيروت خلال 24 ساعة، وأنّ الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، أقنع الإيرانيين بالإفراج عنه.

وكشفت الصحيفة عن أنّ "نصر الله" كان له تأثير كبير في إقناع المسؤولين الإيرانيين باتخاذ قرار الإفراج عن نزار زكا، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية بأنّ المديرية العامة للأمن العام في لبنان أعلنت في وقت سابق، أنّ المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي كلفه الرئيس اللبناني ميشال عون بمتابعة قضية زكا مع السلطات الإيرانية، غادر بيروت بعد ظهر أمس متجها إلى طهران لاستكمال مساعي إطلاق سراحه.

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وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي، أمس، إنّ طهران ستدرس طلب رئيس لبنان إطلاق سراح زكا بشكل خاص، مشيرا إلى أنّ اسم زكا غير موجود في قائمة تضم 691 من المحكومين الذين صدر عفو عنهم من المرشد الأعلى الإيراني.

ويحمل زكا الجنسيتين اللبنانية والأمريكية، وعمل خبيرا في تكنولوجيا المعلومات خلال إقامته في الولايات المتحدة، لكنه اختفى في إيران قبل 18 سبتمبر 2015، ثم تبيّن لاحقا اعتقاله هناك بتهمة أمنية وحكم عليه بها بالسجن 15 سنة.

يذكر أنّ زكا تقدم بترشحه من داخل سجنه للانتخابات الفرعية في مدينة طرابلس شمال لبنان التي جرت في أبريل الماضي، وقال في رسالة وجهها إلى اللبنانيين إنّ "لبنان تخلى عنه وتآمر عليه وتركه مخطوفا في أحد أبشع المعتقلات في العالم".