بالصور| الملكة رانيا توجه رسالة رومانسية لزوجها: "كم أنا محظوظة بقربك"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press الملكة رانيا

رسالة رومانسية، وجهتها الملكة رانيا لزوجها الملك الأردني عبدالله بن الحسين، في ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت الملكة الأردنية: "كم أنا محظوظة بقربك.. شكرًا على الأمس واليوم، وكلي شوق لغد أنت فيه.. سيدي.. كل عام وأنت في القلب ملك وعلى الرأس تاج"، مرفقة صورة تجمعها بزوجها.

وخلال الـ120 دقيقة الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع رسالة الملكة رانيا، التي حصدت على 106 آلاف تسجيل إعجاب، مئات التعليقات المهنئة بذكرى الثورة العربية. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وكتب الملك عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، أهنئ وطننا الغالي بنشامى جيشه العربي وأجهزته الأمنية، فهم فخرنا وعزنا والأمناء على رسالة الوطن ومنجزاته، حفظكم الله وحفظ الأردن وشعبه الأبي".