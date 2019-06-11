دمشق... السعي إلى استئناف عمل المركز الثقافي الروسي في أقرب وقت

وقال السفير ألكسندر يفيموف، سفير روسيا لدى سوريا، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك":

هدفنا استئناف عمل المركز الثقافي.

وتعمل السفارة حاليًا على استئناف عمل المركز الثقافي قبل نهاية عام 2019. وقد صدر قرار بهذا الشأن، وينبغي الآن حسم المسائل التنظيمية المتعلقة بالتمويل وتعيين مَن سيعملون في المركز وتعيين مديره، وإجراء الإصلاحات التجميلية.

وشدد السفير على ضرورة تفعيل التعاون الإنساني مع سوريا.

وتم تعليق عمل المركز الثقافي الروسي في دمشق في عام 2013 بسبب تصعيد النزاع المسلح.