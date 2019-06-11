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السعودية تحذر مواطنيها وتكشف متى يتوقف العمل

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© AFP 2019 / Sam Yeh

وقال القحطاني إن "الهيئة تعمل بشكل مستمر بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية مع الظواهر الجوية وتعمل على تزويدها بكافة المعلومات الأرصادية المطلوبة على مدار الساعة، وذلك وفقا للآلية المعنية بالظواهر الجوية المصادق عليها"، وذلك حسب صحيفة "سبق" .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية قد أصدرت مؤخرا تقريرا عن الحالة المناخية السائدة على المملكة وعلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال فصل الصيف لهذا العام 2019م.

وبيّن التقرير أن "فصل الصيف يبدأ بحسب روزنامة الأرصاد الجوية في 1 يونيو/ حزيران وينتهي في 31 أغسطس/آب 2019، أما فلكياً فيبدأ فصل الصيف في 21 يونيو/ حزيران وينتهي في 23 سبتمبر/ أيلول 2019.

وتشير التوقعات الفصلية لصيف عام 2019 على السعودية إلى احتمالية ارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة بأعلى من المعدل وذلك على جميع أجزاء البلاد، فيما أشار التقرير إلى احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة، واحتمالية هطول الأمطار أقل من المعدل على الجزء الجنوبي الغربي من المملكة.

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