- 1/2
- 2/2
© AFP 2019 / Sam Yeh
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية قد أصدرت مؤخرا تقريرا عن الحالة المناخية السائدة على المملكة وعلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال فصل الصيف لهذا العام 2019م.
وبيّن التقرير أن "فصل الصيف يبدأ بحسب روزنامة الأرصاد الجوية في 1 يونيو/ حزيران وينتهي في 31 أغسطس/آب 2019، أما فلكياً فيبدأ فصل الصيف في 21 يونيو/ حزيران وينتهي في 23 سبتمبر/ أيلول 2019.
وتشير التوقعات الفصلية لصيف عام 2019 على السعودية إلى احتمالية ارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة بأعلى من المعدل وذلك على جميع أجزاء البلاد، فيما أشار التقرير إلى احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة، واحتمالية هطول الأمطار أقل من المعدل على الجزء الجنوبي الغربي من المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تحذر مواطنيها وتكشف متى يتوقف العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.